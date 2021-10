Passende Fahrzeuge für jeden!

Wenn es um Nutzfahrzeuge geht, ist Auto Gerster einer der richtigen Ansprechpartner im Land. Außerdem vertreibt das Unternehmen jetzt auch Nutzfahrzeuge mit Hybrid- und Elektromotoren.

Auto Gerster ist als Nutzfahrzeugzentrum ausgezeichnet und erfüllt dadurch höchste Standards und internationale Normen. Mit den Marken Opel, Ford und neu seit diesem Jahr auch Peugeot ist Auto Gerster im Nutzfahrzeugbereich bestens aufgestellt. Erst kürzlich wurden die Nutzfahrzeuge der Marke Ford wieder zu Österreichs Nummer 1 gewählt. Ob Logistik, Transport oder Vertrieb: Auto Gerster bietet eine große Auswahl an Nutzfahrzeugen – vom Lieferwagen über unterschiedliche Fahrgestelle, Kabinen und Umbauten ab Werk bis zu speziellen Aufbauten. Kurz: Bei Gerster findet jeder das Fahrzeug, das perfekt zu seinem Geschäft passt. Zusätzlich erhält man die notwendige Expertise und das passende Zubehör für die vielseitigen Aufgaben. Wie bereits erwähnt, vertreibt Auto Gerster nun auch Peugeot als Hausmarke und bekommt auch weitere tolle Modelle im Nutzfahrzeugbereich. Der Peugeot Boxer, Expert und Partner sind drei davon.

E-Mobilität

Ein weiteres Highlight bei den Nutzfahrzeugen, welche Auto Gerster vertreibt, sind Hybrid- und Elektromotoren bei den leichten Nutzfahrzeugen. So gibt es bereits fast alle Nutzfahrzeugmodelle auch in einer umweltfreundlichen Variante. Am besten man lässt sich gleich von gut geschulten Verkäufern und Verkäuferinnen bei Auto Gerster beraten.