Nach Sturz in reißenden Bach: Mann in Klinik gestorben

In Großarl im Salzburger Pongau ist am Dienstagvormittag ein in der Gemeinde lebender Deutscher über eine steile Böschung gefallen und in den Ellmaubach gestürzt. Der 57-Jährige wurde laut Polizei von den Wassermassen rund 100 Meter weit mitgerissen. Durch die Hilfeschreie seiner Lebensgefährtin wurden Passanten auf den Unfall aufmerksam. Beherzte Passanten zogen den bereits regungslosen Mann über eine Steinmauer aus dem Bach.

Der Urlauber konnte zunächst reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwarzach im Pongau geflogen. Dort erlag der Mann aber am Mittwochvormittag auf der Intensivstation seinen Verletzungen, informierte die Polizei. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.