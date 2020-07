Passagierzahlen bei den ÖBB durch Coronapandemie halbiert

Die Coronakrise hat die Auslastung der ÖBB-Züge halbiert. "Geisterzüge" wie zum Höhepunkt des Pandemie-Stillstands sind aber nicht mehr unterwegs. Im Nahverkehr liegt die Auslastung derzeit bei 50 bis 60 Prozent verglichen zur "Vor-Corona-Zeit". Im Fernverkehr ist die Auslastung aktuell etwa halb so hoch wie vor Ausbruch der Coronapandemie. Das teilten die ÖBB auf APA-Anfrage mit.

Mit Anfang August gehen wieder alle "Nightjet"-Linien - also Nachtzüge - der Bundesbahnen in Betrieb. Hier seien die Buchungen bei einigen Verbindungen "schon recht gut". Die Coronakrise zeige, dass Kunden weniger gern in Flugzeuge steigen würden. "Da punktet der Nachtzug besonders", sagt der ÖBB-Sprecher. Die Schlafwagen seien "sehr gut gebucht". Das Angebot der Privatabteile im Liege- und Sitzwagen werde "gut angenommen".