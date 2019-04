Partnerjugendhaus-Austausch: Mädchenwochenende

Am Freitag, dem 5. April 2019, empfing die Offene Jugendarbeit Hohenems (OJAH) Gäste aus dem Partnerjugendhaus Ostfildern zu einem ereignisreichen Wochenende – ganz unter Mädchen – im Jugendzentrum „s’Kästle“.

20 Mädchen wurden zunächst durch die Räumlichkeiten der OJAH geführt, während parallel das Abendessen zubereitet wurde. Im Anschluss konnten die Angebote der OJAH genutzt werden, wodurch man sich gegenseitig kennenlernte. Am Folgetag gab es zunächst ein leckeres Frühstücksbuffet, ehe gemeinsam mit dem Zug nach Innsbruck gefahren wurde. Shopping, Pizza essen und ein Spaziergang durch die Stadt standen auf dem Programm. Zurück in Hohenems gönnte man sich noch ein feines Eis, bevor sich die Jugendlichen nach dem Abendessen im „s’Kästle“ auf ins Kino machten. Mit einem leckeren Brunch am Sonntag ende das gemeinsame Wochenende.

Im Juni 2019 werden die beiden Partnerjugendhäuser ihr 10-jähriges Jubiläum in Ostfildern feiern.