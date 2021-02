Partisanen und Deserteure: Die NS-Zeit im Montafon

Michael Kasper, Direktor der Montafoner Museen, spricht mit VOL.AT über das Nazi-Regime in der Region, Fahnenflüchtlinge und Schießereien an der Grenze zur Schweiz.

Im Video-Interview mit VOL.AT spricht der Historiker über den ersten Teil der Reihe, der die Rolle von Deserteuren im Zweiten Weltkrieg im Montafon beleuchtet. Gerade gegen Ende des Krieges weigerten sich einige Soldaten aus dem Montafon, wieder zur Wehrmacht oder an die Front zurückzukehren und versteckten sich z.B. auf den Maisäßen in der Region. Michael Kasper spricht über Montafoner Partisanen, die sich in der Folge mehr vernetzten, tapfere Mitbürger, die den Fahnenflüchtlingen Unterschlupf boten oder flüchtige Wehrmachtssoldaten, die beim Grenzübertritt in das nahegelegene Graubünden erschossen wurden. Ein dunkles, aber äußerst spannendes Kapitel einer düsteren Epoche.