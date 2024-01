Parteitag der Wiener SPÖ am 20. April

Die Wiener SPÖ veranstaltet am 20. April ihren nächsten Landesparteitag. Das teilte die Partei der APA nach Gremiensitzungen am Montag mit. Bei der Zusammenkunft in der Messe Wien wird sich der Landesparteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, der Wiederwahl stellen. Zudem wird die Veranstaltung ganz im Zeichen des Europawahlkampfs stehen, hieß es.

Seit einer Statutenänderung treffen sich die Wiener Roten nur mehr alle zwei Jahre zu einem Parteitag. Zugleich wurde das Format der Wiener Konferenz eingeführt. Bei diesen internen Treffen werden inhaltlich-programmatische Debatten geführt. Der bis dato letzte Parteitag fand im Mai 2022 statt. Damals war Ludwig mit 94,4 Prozent bestätigt worden.