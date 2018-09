Parteitag der SPÖ Vorarlberg: Kern mit lautem Applaus begrüßt

Die SPÖ Vorarlberg hat am Donnerstagabend in Hohenems ihren Noch-Bundesparteivorsitzenden Christian Kern mit lautem Applaus zum außerordentlichen Parteitag zur Kür von Martin Staudinger (39) zum Landesparteichef begrüßt. Kern, der am Nachmittag einen Termin im benachbarten Deutschland wahrnahm, traf pünktlich in Vorarlberg ein.

Hohenems. Einziger Zweck des außerordentlichen Parteitags unter dem Titel “Ich will’s wissen!” in der Otten Gravour war die Wahl von Staudinger zum Nachfolger von Gabriele Sprickler-Falschlunger (62). Sie hatte die Führung der Partei im Herbst 2016 von dem damals gesundheitlich angeschlagenen und innerparteilich ramponierten Michael Ritsch (50) übernommen. Sprickler-Falschlungers Aufgabe war es, die Partei in einer Übergangsphase zu führen und personell neu aufzustellen. Sie wird sich nach der Landtagswahl aus der Politik zurückziehen.

Martin Staudinger ©Stiplovsek

Die Noch-Parteichefin war es auch, die die Delegierten willkommen hieß und – als Ehrengast – SPÖ-Bundesparteichef Kern. Sie habe sich überlegt, wie sie ihn begrüßen soll. “Als jemanden, den ich sehr bewundere? Als jemand, von dem ich weiß, dass er ein sehr großes sozialdemokratisches Herz hat?”, so Sprickler-Falschlunger. Jedenfalls aber habe Kern gerade schwierige Tage, und deshalb sei ihm sein Kommen nach Vorarlberg umso höher anzurechnen. Die Delegierten spendeten Kern daraufhin lauten Applaus und Bravo-Rufe, der scheidende Bundesparteivorsitzende winkte lachend in die Menge.

Michael Ritsch über Kerns Abgang