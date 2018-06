Parteitag der FPÖ NÖ: Rosenkranz mit 68,22 Prozent bestätigt

Walter Rosenkranz ist beim 34. Landesparteitag der niederösterreichischen Freiheitlichen am Samstag in Wiener Neustadt mit 68,22 Prozent als Landesobmann bestätigt worden. Bei seinem ersten Antreten 2013 hatte er 65 Prozent erreicht, 2015 waren es sogar fast 89 Prozent gewesen.

Der Klubchef im Parlament hatte in seiner Rede – ebenso wie der geschäftsführende Landesobmann Abg. Christian Höbart und Generalsekretär Harald Vilimsky – auf die jüngsten Erfolge der Partei bei Wahlen auf Bundes- und Landesebenen verwiesen. “Wir sind wer in Österreich, in Niederösterreich”. Man regiere, man gestalte mit. Es brauche die FPÖ als Motor nach jahrelangem Stillstand unter Rot-Schwarz. Die FPÖ sei eine erfolgreiche Marke für Sicherheit und Schutz der Heimat. Angesprochen wurde die Entwicklung im Land bzw. “Migrationskrise” nach der Flüchtlingswelle 2015.

In der Landespolitik wurden die Leistungen von Landesrat Gottfried Waldhäusl, zuständig für Asyl und Integration, hervorgehoben. Vilimsky versprach eine Fortsetzung des rot-weiß-roten Kurses, für den es Rückhalt in der Bevölkerung gebe, und hoffte auf eine Wende in der Europapolitik, um den Kontinent in seiner Vielfalt zu erhalten. An die Delegierten appellierte er, Einigkeit als Zeichen der Stärke zu zeigen.