Parlamentswahl in Finnland - Drei Parteien mit Siegchancen

Finnland wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Drei Parteien ringen in dem künftigen NATO-Land darum, stärkste Kraft zu werden: Die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister und Oppositionschef Petteri Orpo lag in den jüngsten Umfragen knapp vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen und den Sozialdemokraten der amtierenden Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die Wahllokale sind bis 20.00 Uhr (Ortszeit/19.00 Uhr MESZ) geöffnet.

Unmittelbar danach wird mit einem ersten Trend auf Basis von vorzeitig abgegebenen Stimmen gerechnet. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte in der Nacht auf Montag feststehen.

Die 37 Jahre alte Marin ist seit Ende 2019 finnische Regierungschefin. Sie führt eine aus gleich fünf Parteien bestehende Mitte-links-Koalition an. Der Chef oder die Chefin der Partei, die bei Wahlen in dem nördlichsten Land der EU die meisten Stimmen erhält, bekommt traditionell als Erstes die Chance, eine neue Regierung zu bilden. Diesmal wird allerdings mit langen und zähen Koalitionsverhandlungen gerechnet, da mehrere Parteien eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen haben.