Parlamentswahl im autoritär regierten Weißrussland

Im autoritär regierten Weißrussland finden am Sonntag Parlamentswahlen statt. Wahlen in Weißrussland sind laut Experten weder frei noch fair. Die Opposition hat kaum Chancen, auf sich aufmerksam zu machen, ist zersplittert und viele Oppositionelle wurden nicht als Kandidaten zugelassen. Internationale Wahlbeobachter beobachten den Wahlverlauf.

Lukaschenko, der am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien empfangen worden war, regiert das 9,5 Millionen Einwohner zählende Land seit 25 Jahren. Er ist damit der am längsten herrschende Staatspräsident der ehemaligen Sowjetunion. 2020 stellt sich Lukaschenko der Wiederwahl.