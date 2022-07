Parlamentsfinale von Pflege bis Volksanwaltschaft

Der Nationalrat legt in der kommenden Woche ein beachtliches Finish hin. In drei Sitzungen zum Abschluss der laufenden Session werden mehr als 40 Gesetze beschlossen und mit Gaby Schwarz eine neue Volksanwältin ernannt. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Programm: die Pflegereform, das Demokratie-Paket, das Radfahrer-Paket, das Aus für die Vollspaltenböden, die Reparatur der indexierten Familienbeihilfe und die Aufhebung der Impfpflicht.

Wie immer muss im Juli schnell noch alles auf die Tagesordnung, was man in den Monaten davor nicht fertig gebracht hat. Bevor es allerdings damit zur Sache geht, kann die ÖVP am Mittwoch das Thema der "Aktuellen Stunde" vorgeben, wobei man einmal mehr die geplanten Entlastungen für die Bürger in den Mittelpunkt rücken wird. An den beiden weiteren Plenartagen stehen Fragestunden am Beginn, Donnerstag mit Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Freitag mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).