Parkplatz-App EasyPark nun flächendeckend verfügbar

Die Parkplatz-App EasyPark hat mittlerweile 120 Gemeinden erschlossen und damit nahezu alle Kommunen mit einer großflächigen Parkraumbewirtschaftung nach Eigenangaben erfasst. "Nach wie vor liegt der Anteil von digitalen Parkscheinen über ganz Österreich verteilt bei rund 25 Prozent mit einer großen Schwankungsbreite je nach Region. Unser Ziel liegt bei 50 Prozent bis Ende 2026", so Markus Heingärtner, Country Director Österreich bei EasyPark.

Großes Potenzial sieht er noch bei den Parkhäusern. "Denn wenn der Platz für Parkplätze auf der Straße zu gering wird, werden Parkhäuser in Zukunft an Bedeutung gewinnen", meinte er heute in einer Aussendung. EasyPark ist in über 4.000 Städten und mehr als 20 Ländern weltweit präsent.