Pariser Operndirektor gibt wegen Krise Amt früher auf

Der Pariser Operndirektor Stephane Lissner überlässt dem Deutschen Alexander Neef wegen der wirtschaftlichen Krise das Zepter früher als geplant. Die Situation der Oper erfordere drastische und sofortige Entscheidungen, die erhebliche soziale Auswirkungen haben würden, sagte Lissner in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Tageszeitung "Le Monde".

Diese sollten und könnten nur von denen übernommen werden, die in Zukunft die Zügel des Hauses in der Hand hätten, sagte der 67-Jährige. Lissner will Neef den Posten, den er seit 2014 innehat, Ende 2020 übergeben, rund sechs Monate früher als ursprünglich geplant.