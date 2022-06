Pariser Notre-Dame erhält Vorplatz mit besserem Mikroklima

Bäume, Rasen und dezentes Wasserspiel: Der Vorplatz der Pariser Kathedrale Notre-Dame und die über vier Hektar große Fläche, die das Wahrzeichen der französischen Metropole umgeben, sollen zu einer grünen Lunge werden. Für 50 Millionen Euro soll der belgische Star-Landschaftsarchitekt Bas Smets sie klimafreundlich gestalten.

Bei einem am 15. April 2019 ausgebrochenen Großbrand wurde die Kathedrale schwer beschädigt. Der französische Präsident Emmanuel Macron will - zumindest teilweise - die Kathedrale bis 2024 wieder für Besucher öffnen, pünktlich zum Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris am 26. Juli.