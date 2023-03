Pariser Museum vereint Meisterwerke von Manet und Degas

Sie waren Freunde und Rivalen: Édouard Manet (1832-1883) und Edgar Degas (1834-1917) prägten mit ihrer Modernität die Geschichte der Malerei. Eine Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay vergleicht erstmals das Werk der beiden Künstler, die zu den bedeutendsten des 19. Jahrhunderts zählen. Sie zeigt über 150 Exponate, darunter Meisterwerke, die noch nie vereint zu sehen waren.

Porträts, Strand- und Cafészenen oder Pferderennen: Das sind Motive und Darstellungen, die beide Maler miteinander verbinden und gleichzeitig unterscheiden. Manet habe Farbe und Licht den Vorrang vor Zeichnung und Kontur gegeben, während bei Degas alles die Aufmerksamkeit auf sich ziehe, erklärte der Ko-Kurator Stéphane Guégan. Was sie hingegen verbinde, sei der Wunsch gewesen, die moderne Welt unabhängig von den Konventionen der Zeit in die Malerei zu bringen.

Die Werkschau "Manet/Degas" ist in Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Museum of Art in New York entstanden. Dort wird sie ab September 2023 zu sehen sein.