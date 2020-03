Paris St. Germain nach 2:0 über Dortmund im CL-Viertelfinale

Paris St. Germain ist am Mittwoch ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der französische Champion setzte sich im eigenen Stadion gegen Borussia Dortmund dank Treffern von Neymar (28.) und Juan Bernat (45.+1) mit 2:0 durch und machte damit das 1:2 aus dem Achtelfinal-Hinspiel noch wett.

Das Duell zwischen Liverpool und Atletico Madrid ging bei einem Stand von 1:0 nach 90 Minuten in die Verlängerung. Während sich an der Anfield Road über 50.000 Zuschauer einfanden, ging die Partie in Paris wegen des grassierenden Coronavirus als Geisterspiel über die Bühne. Dafür versammelten sich tausende PSG-Anhänger vor dem Prinzenpark-Stadion und sorgten mit Gesängen und Knallkörpern für eine Geräuschkulisse, die auch im Inneren der Arena hörbar war.