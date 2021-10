Paris für EU-Flüchtlings-Verhandlungen mit London

Im Flüchtlingsstreit zwischen Frankreich und Großbritannien hat die französische Regierung die Aufnahme von Verhandlungen über ein Migrationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gefordert. Dies sei notwendig, da das Thema in der Brexit-Vereinbarung nicht geregelt worden sei, so Innenminister Gérald Darmanin am Samstag bei einem Besuch an der französischen Nordseeküste. Demnach werde Frankreich das Thema bei seiner EU-Ratspräsidentschaft ab Jänner auf die Agenda setzen.

Der französische Minister forderte die britische Regierung außerdem auf, "ihr Versprechen einzuhalten" und Mittel zur Bekämpfung von Schleppern an der französischen Küste bereitzustellen. Im Rahmen einer im Juli getroffenen Vereinbarung hatte sich Großbritannien bereit erklärt, die Grenzsicherung in Frankreich dieses und nächstes Jahr mit 62,7 Millionen Euro zu finanzieren. Britischen Medienberichten zufolge drohte die britische Innenministerin Priti Patel im September aber damit, das Geld angesichts der Rekordzahl von Migranten, die aus Frankreich über den Ärmelkanal kommen, zurückzuhalten.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres haben insgesamt 15.400 Menschen versucht, den Ärmelkanal zu überqueren, was einer Statistik der französischen Küstenwache zufolge einen Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem gesamten Vorjahr bedeutet. Darmanin zufolge hat die Küstenwache in den vergangenen drei Monaten allerdings knapp zwei Drittel aller gestarteten Boote gestoppt. Zuvor war es demnach nur die Hälfte.