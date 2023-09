Parcours am Rhein – sieben Gemeinden, sieben Spiele!

Bei bestem Radwetter machten sich einige hundert Personen am vergangenen Sonntag in Familiengruppen, Freundeskreisen oder alleine auf den Weg, um die bestens organisierte Veranstaltung zu besuchen und aktiv mit dem Rad die einzelnen Stationen anzufahren.

Die Spiele machten jeden Menge Spaß, ob groß oder klein – alle kamen auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl und eine kleine Stärkung für die Weiterfahrt per Rad war in jeder Gemeinde gesorgt. Unzählige Stempelkarten wurden abgegeben. Die Ziehung des Gewinnspiels erfolgt in den nächsten Tagen, die Gewinner werden persönlich verständigt, die Preise bei der Schlussveranstaltung am 21. Oktober 2023 in Lustenau übergeben.