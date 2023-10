Parcours am Rhein – Preisverleihung und Gewinnerbekanntgabe

Die festliche Preisverleihung des Parcours am Rhein fand in einem fröhlichen Rahmen statt, bei dem die Gewinner und ihre Angehörigen zu einem Aperitif eingeladen waren. In einer herzlichen Atmosphäre wurden die verdienten Sieger des Wettbewerbs geehrt.

Die Preise konnten die glücklichen Gewinner selbst auswählen, und ihre Wahl fiel wie folgt aus:

• 1. Preis (Urs Bürki, Kriessern): Ein aufregender Rundflug für zwei Personen.

• 2. Preis (Clara Giesinger, Altach): Eine romantische Ballonfahrt für zwei Personen.

• 3. Preis (Julia Widler, Widnau): Nervenkitzel pur – ein Tandem-Fallschirmsprung für zwei Personen.

Der Parcours am Rhein war eine Veranstaltung, die sieben Gemeinden in der Region zusammenbrachte. Jede Gemeinde (Lustenau, Hohenems, Altach, Mäder, Oberriet, Widnau, und Diepoldsau) veranstaltete ein kleines Spiel oder einen Wettkampf, an dem Interessierte teilnehmen konnten. Mit dem Fahrrad konnten die Teilnehmer den Parcours entlang der sieben Gemeinden abfahren. Die Veranstaltung war für alle offen, unabhängig von Alter oder Gruppengröße.

Lokale Vereine sorgten an jedem der sieben Standorte mit einer Festwirtschaft für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste, was die Veranstaltung zu einem geselligen Ereignis machte. Der Parcours konnte einfach mit dem Fahrrad erreicht werden, und die Teilnehmer hatten die Freiheit, ihre Route zwischen den Standorten nach eigenem Ermessen zu wählen. An jedem Spielort erhielten die Teilnehmer, die an den Aktivitäten teilnahmen, einen Stempel in ihre Teilnehmerkarte.