"Paranoia ist unerlässlich"

Magenta-Chef Andreas Bierwirth plädiert für weniger Mut und mehr richtiges Tun.

Andreas Bierwirth, seit 2012 Vorstandsvorsitzender von Magenta Telekom, gilt international als Treiber von Innovationen und als Digitalisierungsexperte. Als bisherige Erfolge in seinem Manager-Dasein nennt er selbst die Gründung der Germanwings, weiter seinen nicht unwesentlichen Beitrag zum Überleben und zur Neuausrichtung der AUA. Und am meisten freut er sich über die Entwicklung der Magenta Telekom. Die Kontinuität, sieben Jahre in Folge Erwartungen übertroffen und damit ganz neue Perspektiven für das Unternehmen geschaffen zu haben – das sei sein bislang größter Erfolg. Kein Wunder, dass der Magenta-Chef in der Wirtschaftswelt gerne als Überflieger bezeichnet wird. Beim Wirtschaftsforum sprach er zum Thema „mutige Entscheidungen im Management“.

Nicht immer der richtige Weg

Feig oder mutig?

Dass Mut und Risiko auch in den Ruin führen können, illustriert er am Beispiel seines Onkels, der sein Bauunternehmen in den Sand setzte, weil er nach der Wende nach Osteuropa expandierte, ohne Erfolg zu haben. Die Formel Mut ist gleich Erfolg, Feigheit Misserfolg könne also genau andersrum auch richtig sein. Man müsse ins Tun kommen. Gerade wenn man als Unternehmen Erfolg habe, sei es aber schwierig, diesen Dreh zu bekommen, die Kraft zu finden, aus dem Erfolg heraus zu wachsen. „Dafür habe ich größten Respekt“, so der Telekommunikationsmanager, der aus der Luftfahrt kommt und bei Fluggesellschaften schwierige Aufgaben übernommen hat, nicht immer so, wie es die Stakeholder, also Eigentümer, Aktionäre oder andersweitig Anspruchsberechtigte wünschen. Es gelte, um erfolgreich zu arbeiten, das Vertrauen dieser Gruppe zu gewinnen.