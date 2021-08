Paralympics in Tokio wegen Corona großteils ohne Zuschauer

Die Paralympischen Spiele ab dem 24. August in Tokio werden größtenteils ohne Zuschauer stattfinden. Die Organisatoren einigen sich auf eine Zuschauerbegrenzung ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, da sich die japanische Hauptstadt weiterhin im Lockdown befindet wegen der ansteigenden Corona-Infizierungen, wie es am Freitag (Ortszeit) hieß. Bei Olympia waren Zuschauer wegen der Corona-Lage von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen worden.

Seit Beginn der Sommerspiele hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tokio wegen der explosionsartigen Ausbreitung der Delta-Variante mehr als verdoppelt. Am Freitag registrierte die Hauptstadt 5.773 Fälle binnen 24 Stunden und damit den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahl der Corona-Patienten mit schweren Symptomen stieg landesweit auf den Höchststand von 1.478 Fällen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag bekanntgab. Laut eines Expertenteams der Regierung sei die medizinische Versorgung am Anschlag.