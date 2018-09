"Parallel Vienna": Neue Kunst im alten Bürohaus

Ein altes Bürogebäude, bespielt mit neuer Kunst: Zum sechsten Mal können ab Dienstag bei der "Parallel Vienna" zeitgenössische Arbeiten junger und altbekannter Kunstschaffender entdeckt werden. Bei der Verkaufsausstellung, die bis 30. September stattfindet, präsentieren sich heuer rund 500 Künstler in einem ehemaligen Bürogebäude beim Praterstern.

Im Rahmen der Kunstmesse, die gleichzeitig mit der am Mittwoch startenden viennacontemporary stattfindet, werden vorübergehend leer stehende Gebäude als Präsentationsplattform für zeitgenössische Kunst genutzt. Nachdem die “Parallel Vienna” in den vergangenen Jahren unter anderem in der Alten Post und in der ehemaligen Sigmund Freud Universität unterkam, mussten sich die Organisatoren heuer wieder auf die Suche nach einem neuen Standort machen. Der blassrosa Gebäudekomplex von Wilhelm Holzbauer in der Lasallestraße 1 bietet mit über 13.000 Quadratmetern die größte Fläche seit der Gründung der Messe im Jahr 2012, erzählte Antje Prisker, die die “Parallel Vienna” gemeinsam mit Stefan Bidner kuratiert hat, bei einer Presseführung am Montag.