Paragleiter bei starkem Wind im Flachgau abgestürzt

Im Salzburger Flachgau sind am Freitagnachmittag bei plötzlich aufkommendem, stürmischem Wind gleich fünf Paragleiter abgestürzt. Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt, mindestens zwei davon schwer. Bei einem Paragleiter handelte es sich um einen Tandemflug mit zwei Personen. "Um 13.30 Uhr ist eine Sturmfront durchgezogen", schilderte die Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg, Roberta Thanner.

Ein Paragleiter stürzte in Koppl ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein weiterer Pilot, der sich bei einem Absturz bei Fuschl schwer verletzte, wurde mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Zwei Leichtverletzte gab es bei Abstürzen beim Salzburgring in Koppl und in der Nähe des Hotels "Jagdhof" in Hof bei Salzburg. Die zwei Piloten wurden mit Rettungswägen ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.