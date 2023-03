Papst zu Kontrollen im Gemelli-Krankenhaus in Rom

Papst Franziskus ist Mittwochnachmittag in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden, die bereits geplant waren, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni in einer Presseaussendung mit. Laut Medienangaben könnte der Papst einige Tage im Krankenhaus verbringen. Termine des Papstes am Donnerstag und am Freitag, sowie ein am Mittwochnachmittag geplantes Interview im Vatikan wurden abgesagt.

Laut der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" sei der Papst mit einem Krankenwagen zur Gemelli-Klinik gebracht worden, nachdem er am späten Mittwochvormittag über Herzprobleme und Atembeschwerden beklagt hatte. Er wurde in die kardiologische Abteilung der Poliklinik eingeliefert. Die Beschwerden werden derzeit als "nicht besorgniserregend" eingestuft, aber der Pontifex wurde Berichten zufolge verschiedenen Untersuchungen unterzogen.

Franziskus befindet in einem Zimmer im zehnten Stock der Poliklinik, die als "Wohnung der Päpste" bekannt ist, da hier öfters auch Franziskus' Vorgänger behandelt worden waren. Franziskus hatte hier bereits einen zehntägigen Aufenthalt im Zusammenhang mit seiner Darmoperation am 4. Juli 2021 verbracht.

In den letzten Monaten war der 86-Jährige von Knieproblemen belastet. Aus Sorge vor den Auswirkungen der Anästhesie hatte der Heilige Vater bisher eine Knieoperation verweigert.

Die Gesundheitsprobleme des Papstes werfen einen Schatten auf die bevorstehenden Osterfeierlichkeiten, die das Oberhaupt der katholischen Kirche voll beanspruchen. Am Sonntagvormittag sollte Franziskus auf dem Petersplatz die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebrieren. Dabei handelt es sich um einen großen Gottesdienst vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz.