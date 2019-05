Papst warnt vor Souveränitätsansprüchen der Staaten

Papst Franziskus hat am Donnerstag vor übertriebenen Ansprüchen auf Souveränität seitens der Staaten gewarnt. In einer Ansprache vor der päpstlichen Akademie für soziale Wissenschaften meinte der Papst, dass viele Spannungen weltweit aus exzessiven Forderungen nach Souveränität entstehen würden.

“Wir haben leider Situationen vor Augen, in denen Nationalstaaten in ihren Beziehungen mehr in einem Geist des Kontrasts als der Kooperation agieren”, so der Papst bei einer Audienz mit Teilnehmern an der Plenarversammlung der päpstlichen Akademie für soziale Wissenschaften, die bis Freitag im Vatikan tagen. Nationalismus sei gefährlich, wie Europa im 20. Jahrhundert erleben musste.