Papst verurteilt zu Jahresbeginn Gewalt gegen Frauen

Papst Franziskus hat zu Jahresbeginn am Hochfest der Gottesmutter Maria und anlässlich des Welttages für den Frieden jegliche Form von Gewalt gegen Frauen verurteilt. Wenn man Menschlichkeit auf der Welt fördern wolle, müsse man vom Respekt für die Frauen beginnen.

Papst Franziskus hat zugleich in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag zu Neujahr alle Menschen guten Willens aufgerufen, die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht fallen zu lassen. In seiner Botschaft forderte er auch ein gerechteres Wirtschaftssystem und eine "ökologische Umkehr". Er verurteilte zugleich die Politik der nuklearen Abschreckung. "Jeder Krieg entpuppt sich in Wirklichkeit als Brudermord, der das Projekt der Brüderlichkeit selbst zerstört, das der Berufung der Menschheitsfamilie eingeschrieben ist", heißt es in der Botschaft, die der Papst regelmäßig zum Weltfriedenstag veröffentlicht, den die katholische Kirche am 1. Jänner begeht.