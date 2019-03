Papst unterzeichnete in Loreto Schreiben zur Jugendsynode

Papst Franziskus hat am Montag im mittelitalienischen Wallfahrtsort Loreto das postsynodale Schreiben zur Jugendsynode offiziell unterzeichnet. Zum ersten Mal wurde ein derartiges Dokument von einem Papst außerhalb des Vatikans unterschrieben. Mit dieser Geste wollte der Papst der Muttergottes von Loreto die Ergebnisse der Jugendsynode im Oktober anvertrauen.

Etwa zehntausend Gläubige begrüßten den Papst bei seiner Ankunft in Loreto. Über eineinhalb Jahrhunderte lang nach Pius IX. hielt damit wieder ein Papst eine Messe in diesem Wallfahrtsort, einer der meistbesuchten Pilgerstätten Italiens. In seiner Predigt hob der Papst die Bedeutung der auf der Ehe von Mann und Frau basierenden Familie hervor. Hinzu traf er ein Verlobtenpaar.