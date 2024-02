Papst traf Milei vor Heiligsprechung im Petersdom

Papst Franziskus hat am Sonntag in der Sakristei des Petersdoms den argentinischen Präsidenten Javier Milei begrüßt. Milei leitet Argentiniens Delegation bei der Heiligsprechung der ersten Heiligen Argentiniens, Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa (1730-1799), einer geweihten Laienfrau, besser bekannt als "Mama Antula", die Franziskus im Petersdom zelebrierte. Es handelt sich um das erste Treffen zwischen dem Papst und Milei seit dessen Wahl im Dezember.

Begleitet wurde das argentinische Staatsoberhaupt, das Montagfrüh im Apostolischen Palast vom Papst in Audienz empfangen wird, von Außenministerin Diana Mondino, Innenminister Guillermo Francos, der Ministerin für Humankapital, Sandra Pettovello und dem Rabbiner Axel Wahnish, der zum neuen Botschafter Argentiniens in Israel ernannt wurde. 275 Kardinäle, Bischöfe und Priester konzelebrierten am Sonntag mit dem Papst im Petersdom die Heiligsprechung, wie der Vatikan mitteilte.