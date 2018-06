Papst sendet deutliches Signal an russisch-orthodoxe Kirche

Ungewöhnlich deutlich hat Papst Franziskus seinen Willen zur Ökumene mit der russisch-orthodoxen Kirche und ihrem Patriarchen Kyrill bekräftigt. Der Weg der Einheit sei "der einzige Weg, der uns etwas Sicheres verspricht, der Weg der Spaltung bringt uns nur Krieg und Zerstörung", sagte der Papst laut Kathpress gegenüber einer russisch-orthodoxen Delegation.

“Der einzige Patriarch in Moskau, in Russland, ist eurer”, sicherte Franziskus der Delegation unter Leitung von Metropolit Hilarion, dem Außenamtschef des Moskauer Patriarchats, zu.

In seiner Ansprache erteilte Franziskus jedem Uniatismus, also der Mission unter nicht-katholischen Christen, eine klare Absage. Sollten “einige katholische Gläubige – ob Laien, Priester oder Bischöfe” dies propagieren, so sage er: “Das funktioniert nicht mehr, das ist vorbei.” Natürlich müssten die bestehenden mit Rom unierten Ostkirchen, die in vergangenen Jahrhunderten entstanden sind, respektiert werden. Heute aber sei dies kein Weg mehr zur Einheit, so der Papst.