Papst sagt wegen "leichter Grippe" Audienzen ab

Papst Franziskus ist abermals erkrankt. Der Vatikan gab am Samstag bekannt, dass der 87-Jährige wegen einer "leichten Grippe" alle im Laufe des Tages geplanten Audienzen abgesagt habe. Die Gesundheit macht dem Papst, der seit 2013 im Amt ist, seit einiger Zeit zunehmend zu schaffen. In den vergangenen Monaten hatte das Oberhaupt von weltweit mehr als 1,4 Milliarden Katholiken auch mehrmals schon Probleme mit Entzündungen der Atemwege.

Vergangenes Jahr wurde der Pontifex zweimal in einer Klinik in Rom stationär behandelt, darunter eine Operation am offenen Bauch. Wegen eines Knieleidens sitzt er bei öffentlichen Auftritten inzwischen häufig im Rollstuhl. Der gebürtige Argentinier kann als Nachfolger des deutschen Papstes Benedikt XVI. im nächsten Monat elf Jahre im Amt feiern.