Papst rief Ministranten zum Einsatz für den Frieden auf

Papst Franziskus hat am Dienstag 60.000 Ministranten im Vatikan empfangen. Das abendliche Gebetstreffen auf dem Petersplatz war Höhepunkt einer fünftägigen Wallfahrt. Die Österreicher waren laut Kathpress mit 4.000 Jugendlichen stark vertreten und bildeten hinter den deutschen Teilnehmern, die mit 50.000 Ministranten anwesend waren, die zweitgrößte Gruppe unter 19 Nationen.

Der Glaube helfe, “den Sinn des Lebens zu begreifen”, sagte Franziskus. “Es gibt jemanden, der uns unendlich liebt, und dieser Jemand ist Gott.” Jeder Gläubige solle sich anstrengen, die Freundschaft mit Gott zu vertiefen, dankbar für sie zu sein und Gott in allem zu dienen. Zugleich betonte er, der Weg zur Heiligkeit sei “nicht für Faule”. Wer aber in der Freundschaft Gottes verwurzelt sei, könne nicht anders, als “das Geschenk seiner Liebe mit den Anderen zu teilen”; besonders in der Barmherzigkeit komme dies zum Ausdruck. Dabei gehe es nicht darum, ob der andere “Freund oder Unbekannter, Landsmann oder Ausländer” sei.

Zu dem vom Ministrantenbund “Coetus Internationalis Ministrantium” (CIM) organisierten Großereignis, das alle vier bis fünf Jahre in Rom stattfindet, waren allein aus der Diözese Linz 1.500 Mädchen und Buben in die Ewige Stadt gereist, gefolgt von der Erzdiözese Wien mit 800, der Diözese Graz-Seckau mit 480 und der Diözese St. Pölten mit 420 jungen Ministranten. Begleitet werden die Österreicher von Jugendbischof Stephan Turnovszky und den Diözesanbischöfen Wilhelm Krautwaschl (Graz) und Hermann Glettler (Innsbruck). Nächster Höhepunkt einwöchigen Wallfahrt ist das traditionelle “Österreicher-Treffen” am Mittwochnachmittag in der Basilika St. Paul vor den Mauern.