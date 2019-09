Papst reist in den Südosten Afrikas

Mosambik, Madagaskar und Mauritius sind die Ziele von Papst Franziskus auf seiner nächsten Auslandsreise vom 4. bis 10. September, wie Kathpress berichtet. Die drei Länder verbindet ihre geografische Lage im Südosten des afrikanischen Kontinents.

Nach Visiten in Marokko (2019), Ägypten (April 2017), Kenia, Uganda und der Zentralafrikanischen Republik (November 2015) ist es der vierte Besuch von Franziskus in Afrika. In Mosambik, Madagaskar und Mauritius war bisher nur einmal ein Papst zu Gast. Johannes Paul II. (1978-2005) besuchte jeweils im Rahmen größerer Reisen im September 1988 Mosambik, im April 1989 Madagaskar und im Oktober 1989 Mauritius.

Papst Franziskus wird in Madagaskar zunächst den üblichen Höflichkeitsbesuch beim Präsidenten absolvieren und auch Vertreter aus der Gesellschaft treffen. Am 7. September steht der Papst einem abendlichen Großtreffen mit jungen Menschen im Stil der Weltjugendtage auf einem Freigelände im Norden von Antananarivo vor und feiert am folgenden Morgen auf demselben Gelände die Sonntagsmesse; lokale Medien sprechen von mehreren Hunderttausend Teilnehmern. Rund die Hälfte der Einwohner Madagaskars ist jünger als 20 Jahre.

Den Abschluss der Afrikareise markiert am 9. September ein Tagesausflug auf die 1.000 Kilometer östlich gelegene Insel Mauritius. Dort feiert Franziskus eine Messe beim Heiligtum Marie Reine de la Paix über dem Hafen der Hauptstadt Port Louis. Ferner will er an der Gedenkstätte des französischen Ordensgeistlichen Jacques Désiré Laval (1803-1864) beten, der als Missionar der Insel gilt und in der Bevölkerung als "Père Laval" verehrt wird. Auch ein Besuch bei Staatspräsident Barlen Vyapoory ist während der Kurzvisite vorgesehen, bevor der Papst am Abend in die madagassische Hauptstadt Antananarivo zurückkehrt. Von dort aus fliegt er am darauffolgenden Tag zurück nach Rom.