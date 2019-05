Papst nach Bulgarien aufgebrochen

Papst Franziskus ist laut Kathpress am Sonntag zu einer dreitägigen Reise nach Bulgarien und Nordmazedonien aufgebrochen. In der Früh startete das Kirchenoberhaupt vom römischen Flughafen Fiumicino nach Sofia. Dort wird Franziskus gegen 9 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) von Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow erwartet.

Die offizielle Begrüßungszeremonie mit Staatspräsident Rumen Radew findet an dessen Amtssitz statt. Die Reise steht besonders im Zeichen der schwierigen ökumenischen Beziehungen zur bulgarisch-orthodoxen Kirche.

Am Vormittag trifft Franziskus mit Patriarch Neofit und dem Heiligen Synod zusammen, dem obersten Leitungsgremium der Kirche. Weitere Themen des Besuchs sind Migration und soziale Armut. Die katholische Kirche bildet in Bulgarien nur eine kleine Minderheit. Am Dienstag reist Franziskus für eine eintägige Visite nach Nordmazedonien weiter.