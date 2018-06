Papst: Migranten nicht im Stich lassen

Papst Franziskus hat mehr internationales Engagement für Zuwanderer eingemahnt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Botschaft wandte er sich gegen eine Mauer "bequemer und stummer Mittäterschaft", mit der man Migranten im Stich lasse. Nötig sei die Hilfe aller Staaten.

Die internationale Zusammenarbeit müsse sich über alle Phasen der Migration von den Herkunftsländern bis zur “Ermöglichung einer Rückkehr” erstrecken, so Franziskus laut kirchlichem Nachrichtendienst Kathpress in einer Stellungnahme anlässlich eines Treffens aller amerikanischen Staaten mit Kirchenvertretern und Experten, die im Vatikan über Leitlinien der Migrationspolitik berieten.

Bei der Migrationsfrage gehe es “nicht um Zahlen, sondern um Menschen mit ihrer Geschichte, ihrer Kultur, ihren Gefühlen und ihrem Streben”, so der Papst in seiner vom vatikanischen Außenbeauftragten Erzbischof Paul Richard Gallagher verlesenen Botschaft.

In den USA indes übten die katholischen Bischöfe massive Kritik am Umgang der Regierung von Präsident Donald Trump mit Flüchtlingen und Einwanderern. Man habe es mit “beunruhigenden Entwicklungen im Bereich der Einwanderung zu tun”, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Daniel DiNardo, zum Auftakt der Frühjahrsvollversammlung des US-Episkopats am Mittwoch (Ortszeit) in Fort Lauderdale.