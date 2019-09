Papst in Madagaskar bei Sozialprojekt mit "Kärntner Dorf"

Papst Franziskus besucht am Sonntag in Madagaskar ein Wohn- und Beschäftigungsprojekt für ehemalige Bewohner von Mülldeponien, das auch mit Hilfe von Spenden aus Österreich finanziert worden ist. Das "Kärntner Dorf" ist Teil des Projekts "Akamasoa" bei dem Häuser, Werkstätten und Schulen gebaut werden, um den Menschen eine neue Lebensperspektive zu geben.

Kopeinigt, machte das Projekt "Akamasoa" schon vor etlichen Jahren in Österreich bekannt. Ursprünglich wollte er durch seine Initiative mit Geldern aus Österreich 20 bis 30 Häuser finanzieren. Mittlerweile strebt er ein deutlich größeres Ziel an: "So Gott will schaffen wir es noch dieses Jahr das 500. Haus zu bauen."