Papst führt Meldepflicht bei sexuellem Missbrauch ein

Papst Franziskus hat am Donnerstag einen Erlass mit neuen Regeln im Umgang mit Missbrauch veröffentlicht. "Vos estis lux mundi" (Ihr seid das Licht der Welt) lautet der Titel des Motu Proprio, das eine Meldepflicht für Missbrauchsfälle vorsieht. Eine Anlaufstelle für entsprechende Vorwürfe soll in jeder Diözese eingerichtet werden.

Das Dokument befasst sich auch mit dem Schutz von Personen, die Missbrauch anzeigen. “Wer eine Meldung erstattet, dem kann kein Schweigegebot hinsichtlich des Inhalts auferlegt werden”, heißt es in dem Schreiben. Wer Missbrauch melde, dürfe “keiner Diskriminierung” ausgesetzt werden. Das Beichtgeheimnis bleibt von den neuen Normen unberührt. Die Verpflichtung zur Anzeige an die kirchliche Behörde rüttle nicht an der Meldepflichten, welche in den zivilen Rechtsordnungen der jeweiligen Länder vorgesehen sind.