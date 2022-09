Papst Franziskus reist nach Kasachstan

Papst Franziskus bricht zu einer dreitägigen Reise nach Kasachstan auf, wo er an einem internationalen Religionstreffen teilnimmt. In der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan ist nach der Landung (13.45 Uhr/MESZ) ein Empfang mit Staatspräsident Kassym-Schomart Tokajew und Diplomaten (14.30 Uhr/MESZ) vorgesehen. Für den 85 Jahre alten Pontifex, der an Knieproblemen leidet und die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, ist es die dritte Auslandsreise in diesem Jahr.

In der Hauptstadt Nur-Sultan, die bis 2019 Astana hieß, findet zum siebenten Mal der sogenannte "Kongress der Führer der Welt- und traditionellen Religionen" statt. Erstmals nimmt an der von der kasachischen Regierung organisierten Versammlung auch ein Papst teil. Am ersten Kongresstag, dem Mittwoch, stehen ein gemeinsames Gebet und bilaterale Treffen auf dem Programm. Außerdem wird Franziskus eine Messe feiern. Am Donnerstag soll eine abschließende Erklärung der Religionsführer verlesen werden, dann steht der Rückflug an.

Zu einem vom Vatikan erhofften Treffen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen von Moskau, Kyrill I., wird es nicht kommen. Der Russe, der den von Präsident Wladimir Putin begonnenen Angriffskrieg in der Ukraine stets verteidigt hatte, reist nicht nach Nur-Sultan.