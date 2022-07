Papst Franziskus reist nach Kanada

Papst Franziskus bricht (heute) zu einer sechstägigen Reise nach Kanada auf. Grund für die 37. Auslandsreise des Heiligen Vaters ist ein Besuch bei den Ureinwohnern Kanadas. Es wird erwartet, dass Franziskus bei ihnen um Vergebung für Missbrauch, Erniedrigung und Gewalt bittet, die in einst von der katholischen Kirche geführten Internaten an der indigenen Bevölkerung begangen wurden.

Vor etwas mehr als einem Jahr schockierte der Fund Hunderter Überreste von Kindern in der Nähe der Internate Kanada und die Welt. Die Ureinwohner und auch Premier Justin Trudeau forderten von Franziskus, dass er nach Kanada komme und sich entschuldige. Der 85 Jahre alte Argentinier will neben Edmonton in der Provinz Alberta auch Québec im überwiegend französischsprachigen Teil des Landes und die Küstenstadt Iqaluit im hohen Norden Kanadas besuchen.