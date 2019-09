Papst Franziskus beginnt Afrikareise

Papst Franziskus bricht am Mittwoch (08.00 Uhr) zu einer Reise nach Afrika auf. Die Route führt nach Mosambik, Madagaskar und Mauritius - Länder, in denen Franziskus bisher noch nicht war. Diese sind stark vom Klimawandel bedroht. Die Zerstörung der Umwelt und die Erderwärmung stehen für Franziskus im Zentrum seines Pontifikats. Dazu hatte er 2015 schon die Enzyklika "Laudato si'" veröffentlicht.

Erste Station ist am Mittwoch (18.30 Uhr) Maputo, die Hauptstadt Mosambiks. Das Land wurde in diesem Jahr von den Zyklonen "Idai" und "Kenneth" heimgesucht. In der früheren portugiesischen Kolonie sind noch rund 28 Prozent der knapp 30 Millionen Einwohner Katholiken. Madagaskar, die nächste Etappe, zählt wie Mosambik zu den ärmsten Ländern der Welt. Laut Weltbank erlebt die viertgrößte Insel der Welt im Durchschnitt drei Zyklone pro Jahr.