Papst empfing Mikl-Leitner und Gruppe autistischer Kinder

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bischof Alois Schwarz sind am Montagvormittag mit einer Gruppe von acht Kindern eines St. Pöltner Autismuszentrums, zu einer Privataudienz mit Papst Franziskus empfangen worden. Am Treffen mit dem Heiligen Vater waren auch Betreuer und Angehörige der Kinder sowie Landesrat Martin Eichtinger anwesend.

"Ich bin glücklich, eure Gesichter zu sehen und ich lese in euren Augen, dass ihr auch glücklich seid, ein wenig mit mir zu sein", sagte der Papst. "Gott hat die Welt mit einer großen Vielfalt von Blumen in allen Farben geschaffen. Jede Blume ist schön und ist einmalig. So ist auch jeder von uns vor den Augen Gottes schön und er liebt uns. Damit entsteht das Bedürfnis Gott zu sagen: Danke! Danke für das Geschenk des Lebens und danke für alle Lebewesen. Danke für Mutter und Vater, danke an all unseren Familien", sagte der Papst.