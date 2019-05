Papst empfing König der Maori aus Neuseeland

Papst Franziskus hat am Samstag das Oberhaupt der Maori aus Neuseeland empfangen. König Tuheitia Potatau Te Wherowhero VII., der seit 2006 im Amt ist, war erstmals zu Besuch beim Papst. Über den Inhalt des gut 20-minütigen Gesprächs wurde laut Kathpress bisher nichts bekannt.

Auch wenn das Amt des Maori-Königs vor allem zeremonieller Natur ist, engagiert sich Tuheitia für soziale und politische Initiativen zugunsten der Maori in Neuseeland. So gründete er mit Behörden des Landes eine Justizkommission, um die hohe Quote von Maori unter den Strafgefangenen zu senken. Neuseeland hat zudem eine der höchsten Raten an Missbrauchsfällen, unter den Opfern sind Maori-Kinder überproportional vertreten.