Papst bittet Arme um Vergebung

Der Papst hat alle Armen um Vergebung gebeten. In einer Videobotschaft an die französische Vereinigung "Fratello" bat Franziskus jeden Armen um Vergebung, wann immer ein Christ ihn verletzt, ignoriert oder gedemütigt habe, meldet Kathpress am Montag. Denn die Armen seien das Herz der Kirche, so der Papst in dem vom Vatikan veröffentlichten Video. Die Vereinigung "Fratello" setzt sich insbesondere für die Obdachlosenseelsorge ein.

Über die "Fratello"-Website war vor einigen Wochen auch die jüngste Reise des Papstes nach Assisi öffentlich geworden. In Assisi hatte sich Franziskus am vergangenen Freitag bei einem "privaten Besuch" mit 500 armen Menschen aus verschiedenen Teilen Europas ausgetauscht. Die Armen müssten ihre Stimme wiedergewinnen, so der Pontifex.

Bei der Messe zum "Welttag am Sonntag" im Petersdom in Rom rief Franziskus indes alle Christen dazu auf, Hoffnung zu spenden. Es gehe darum, konkret und jeden Tag Gutes zu tun und nicht nur über die Probleme zu reden und sie zu skandalisieren, so Franziskus.

Den katholischen "Welttag der Armen" hatte Franziskus 2016 ins Leben gerufen. Er wird jährlich im November, jeweils am zweiten Sonntag vor dem Advent, begangen. Der Tag solle das Thema Armut als "Herzensanliegen des Evangeliums" in den Blick rücken und zu einer Glaubenserneuerung in den Kirchengemeinden beitragen, so der Papst.