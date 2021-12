Papst akzeptierte Rücktrittsgesuch von Pariser Erzbischof

Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch des Pariser Erzbischofs Michel Aupetit akzeptiert. Das gab die französische Bischofskonferenz am Donnerstag bekannt. Der 70-Jährige hatte vergangene Woche seinen Rücktritt eingereicht, nachdem ein Medienbericht über eine angebliche frühere Beziehung mit einer Frau öffentlich geworden war. Aupetit gab zwar ein "zweideutiges Verhalten" gegenüber der Frau zu, dementierte aber eine sexuelle Beziehung bzw. ein Liebesverhältnis mit ihr.

Das Amt eines Apostolischen Administrators der Erzdiözese Paris soll nun der frühere Erzbischof von Marseille, Georges Pontier, übernehmen, hieß es in der Mitteilung der Bischofskonferenz. Damit verwaltet Pontier, der bis 2019 auch Vorsitzender der Französischen Bischofskonferenz war, laut Kathpress bis auf Widerruf den verwaisten Bischofsstuhl in der französischen Hauptstadt. Erzbischof Aupetit dankte in einer Mitteilung vom Donnerstag nochmal den Gläubigen seiner Diözese. Er habe seine Demission angeboten, "um die Diözese von der Spaltung zu schützen, die der Verdacht und der Vertrauensverlust immer auslösen".