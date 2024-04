Papierindustrie kämpft mit subventionierter Konkurrenz

Die heimische Papierindustrie hat ein schwieriges Jahr 2023 hinter sich. Umsatz wie auch verkaufte Menge sind stark zurückgegangen. Dennoch wurde mit gut 300 Mio. Euro ein Rekordwert investiert, zu 70 Prozent in die Senkung des CO2-Ausstoßes. Denn zunehmend bestellen Kunden dort, wo das Papier CO2-neutral hergestellt werden kann, sagt die Spitze des Fachverbandes Austropapier. Um da wettbewerbsfähig zu bleiben, brauche die Industrie stabile und verlässliche Rahmenbedingungen.

Die Branche sei am Umstieg auf CO2-neutrale Produktion sehr interessiert, da viele Kunden inzwischen ihre Kaufentscheidung neben dem Preis von der Umweltneutralität des Produktes abhängig machen. Noch schlage der Preis die Sauberkeit der Produktion, "aber in zwei Jahren ist das vorbei", sagte Austropapier-Präsident Martin Zahlbruckner am Montag in Wien bei der Vorstellung der Jahreszahlen der Branche.

Österreichs Papierbranche nutze schon zu zwei Drittel erneuerbare Energie, aber in Skandinavien und Finnland sei die Stromversorgung mit Wasser- und Atomstrom hundert Prozent emissionsfrei. In wenigen Jahren könne die Papierbranche im Norden ganz emissionsfrei produzieren. Während die meisten Länder Europas langfristige Unterstützung für energieintensive Branchen gewähre, habe es dies in Österreich nur einmalig 2022 gegeben. "In der Union kämpfen wir gegen Unternehmen, die dreistelligen Euro-Millionen-Beträge bekommen", so Zahlbruckner. Strompreise in den Nachbarländern Deutschland oder Tschechien seien um 10 bis 15 Prozent niedriger - in Skandinavien koste Strom nur die Hälfte.