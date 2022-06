Papier – unser kostbarer Wertstoff

Bei Rondo läuft alles rund. Das betrifft sowohl die hochkomplexen Produktionsprozesse als auch den wirtschaftlichen Erfolg, aber vor allem den Papier-Recycling-Kreislauf.

Denn der wird innerhalb der Unternehmensgruppe geschlossen. Heuer feiert der moderne Industriebetrieb, der nach wie vor in Familienbesitz ist, ein besonderes Jubiläum: Vor 111 Jahren wurde die Vorarlberger Papierfabrik am Stammsitz in Frastanz gegründet.

Bereits im Herbst 1911 wurde die Vorarlberger Papierfabrik gegründet, im August 1912 startete die Produktion in der ehemaligen Blaufärberei der Textilfirma Ganahl. Damit war der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen gelegt. Das Prinzip der Papierherstellung auf Basis von 100% Altpapier hat sich seither nicht geändert. Dank kontinuierlicher Investitionen wird bei Rondo auf modernstem Stand der Technik hochwertiges Wellpappe-Rohpapier hergestellt, welches im Anschluss in den eigenen Wellpappewerken zu nachhaltigen Verpackungslösungen weiterverarbeitet wird und die nach Gebrauch wieder dem Altpapier zurückgeführt werden.

Rund 400 Mitarbeiter sind in Frastanz beschäftigt, 80 davon in der Papierfabrik. Auf die Fachkräfte von morgen wird besonderer Wert gelegt, als einziger Betrieb in der Region bildet Rondo Papiertechniklehrlinge aus. Ebenfalls mit großem Erfolg, wie zahlreiche Lehrabschlüsse mit Auszeichnung belegen. Darauf ist das gesamte Team stolz, denn wenn ein Lehrling seine Ausbildung so erfolgreich abschließt, ist das auch eine Bestätigung für den Wissenstransfer auf höchstem Niveau. Und engagierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sind das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.