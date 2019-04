Papamonat-Rechtsanspruch derzeit nur für Bundes-Bedienstete

Das sogenannte "Papa-Monat" soll laut Regierungsplänen möglichst bald für alle verbindlich möglich sein. Derzeit haben nur Bundesbedienstete einen Rechtsanspruch, nach der Geburt des Kindes für ein Monat eine berufliche Auszeit zu nehmen, um sich gemeinsam mit der Partnerin um das Kind zu kümmern. Andere Arbeitnehmer sind hingegen auf eine freiwillige Vereinbarung mit dem Dienstgeber angewiesen.

Abgewartet werden soll nun nur noch eine entsprechende EU-Richtlinie, die vermutlich noch vor der EU-Wahl im Mai fertig wird. Der entsprechende Beschluss im EU-Parlament fiel am vergangenen Donnerstag, nun ist noch der Beschluss in zuständigen EU-Ministerrat notwendig. Die Richtlinie soll Vätern nach der Geburt ihres Kindes europaweit einen Vaterschaftsurlaub von mindestens zehn Tagen garantieren, der in Höhe des Krankengeldes vergütet wird. Die Regelung in Österreich soll den Plänen zufolge hingegen großzügiger sein, die Zeitdauer etwa soll vier Wochen betragen.