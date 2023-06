Pantheon in Rom ab Juli nicht mehr gratis zugänglich

Das Pantheon in Rom, eines der am besten erhaltenen Monumente der Antike, wird ab dem 1. Juli nicht mehr gratis zugänglich sein. Dies berichtete der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano laut Medienangaben am Sonntag. Der Eintritt wird fünf Euro kosten, wie das Kulturministerium in Rom nach einer Einigung mit der Diözese Rom bereits beschlossen hatte. Der Zugang für Messen, die im Pantheon zelebriert werden, werde weiterhin kostenlos sein.

Die Einnahmen würden vor allem für die Instandhaltung des 27 bis 25 v. Chr. errichteten Baus mit seiner eindrucksvollen Kuppel verwendet. "Mit dem Erlös aus den Eintrittskarten können wir Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am Denkmal durchführen sowie den hinteren Teil als Museum einrichten", erläuterte der Minister. Er setzt sich für höhere Eintrittspreise in den Museen ein. "Es gibt einen ethischen Grund: Wenn etwas wertvoll ist, muss es auch bezahlt werden", sagte Sangiuliano.

Das Ticket solle auch dazu beitragen, die Besucher besser zu kontrollieren. Derzeit besuchen jährlich sieben Millionen Menschen das Pantheon. Damit ist der gewaltige Rundbau mit der im Durchmesser neun Meter großen Öffnung in der Kuppel eines der meistbesuchten Denkmäler in Rom.

Das Pantheon, eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike, liegt mitten in der römischen Innenstadt unweit der Piazza Navona. Es wurde unter Kaiser Hadrian fertiggestellt. Rund 1.700 Jahre lang hatte es bezogen auf den Innendurchmesser die größte Kuppel der Welt. Im 6. Jahrhundert wurde es zur Kirche geweiht. Als römisch-katholische Kirche lautet heute der offizielle italienische Name Santa Maria ad Martyres. Zahlreiche Berühmtheiten, darunter der Maler Raffael (1483-1520), sowie italienische Könige sind im Pantheon bestattet.