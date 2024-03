Panische Katze verletzte Münchner Feuerwehrmänner

Eine panische Katze hat in München die Feuerwehr angegriffen. Drei von ihnen wurden durch Bisse und Kratzer verletzt, hieß es am Dienstagabend. Ausgangspunkt des Einsatzes war leichter Rauch aus einer Wohnung im zweiten Stock, in der sich mehrere Katzen aufhielten. Grund war brennendes Bastelmaterial, das in einem Raum gefunden wurde.

Nachdem das Material gelöscht war, brachten die Einsatzkräfte insgesamt sieben Katzen ins Freie. Eines der Tiere ergriff dabei jedoch panisch die Flucht ins Treppenhaus. Ein dort stehender Feuerwehrmann wollte die Flucht verhindern und packte die Katze. Diese verbiss sich allerdings im Daumen des Mannes. Der Einsatzleiter kam zu Hilfe und wurde in die Hand gebissen. Ein dritter Kollege mischte sich ein und erlitt mehrere Kratzer.

Die mittlerweile eingetroffene Mieterin nahm ihnen die Katze schließlich ab. Nach einer Entlüftung konnte die Frau mit ihren sieben Katzen wieder in die Wohnung zurückkehren. Die drei verletzten Einsatzkräfte wurden ärztlich versorgt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.