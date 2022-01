Pandemie kostet deutsche Wirtschaft bisher 350 Mrd. Euro

Die bisher zwei Jahre währende Corona-Pandemie hat der deutschen Wirtschaft einer Studie zufolge rund 350 Mrd. Euro gekostet. Diese Summe sei an Wirtschaftsleistung verloren gegangen, teilte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) am Sonntag mit. Im laufenden Quartal könnten möglicherweise weitere 50 Mrd. Euro hinzukommen. Andere Experten befürchten dadurch sogar eine neue Rezession. "Die Erholung wird Jahre dauern", sagte IW-Ökonom Michael Grömling.

Dem Institut zufolge gaben die Deutschen in den vergangenen zwei Jahren 270 Mrd. Euro weniger für ihren Konsum aus, als dies ohne Pandemie der Fall gewesen wäre. Das entspreche rund 3.000 Euro pro Kopf. Außerdem investierten Unternehmen rund 60 Mrd. Euro weniger. "Staatsausgaben und Exporte fingen die Wirtschaft im zweiten Jahr zumindest teilweise auf", erklärte das Institut. Gebremst haben im zweiten Corona-Jahr vor allem Probleme bei Lieferketten. Das Fehlen von Bauteilen mache besonders der Automobilindustrie zu schaffen. Die Produktionslücke in der gesamten Industrie sei dadurch auf siebeneinhalb Prozent gestiegen.

Die Forscher sehen aber mit dem Auftauchen der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante auch Licht am Ende des Tunnels. "Sollten wir in diesem Jahr in die endemische Phase eintreten, dürfte es wieder bergauf gehen", sagte Grömling. "In den nächsten Jahren braucht es ein kräftiges Wachstum, um die bisher aufgelaufenen Einbußen wieder wettzumachen."