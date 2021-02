Pandemie hinterlässt laut Studie Spuren im EU-Meinungsbild

Die Zustimmung der Österreicher zur Europäischen Union ist zwar weiter hoch, im Zuge der Corona-Pandemie aber gesunken. So sprachen sich 66 Prozent der Befragten in einer Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) im Februar 2021 dafür aus, dass Österreich EU-Mitglied bleibt. Im März/April 2020 lag diese Zahl noch bei 73 Prozent, im September 2020 betrug sie 70 Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Austrittsbefürworter von 13 auf 18 Prozent.

Kurz nach Weihnachten sei der Eindruck erweckt worden, dass alle Menschen in der EU sofort geimpft werden könnten, während man noch im Herbst stets von einer späteren Impfphase ab Sommer 2021 ausgegangen war, so Schmidt weiter. "Umsichtige Kommunikation wäre hier ehrlicher, weniger wäre in diesem Fall mehr gewesen. Dennoch wird sich der gemeinsame Ansatz der Impfstoffbeschaffung auf mittlere Sicht als der richtige erweisen. In einem internen Wettlauf der Mitgliedsländer um die so ersehnten Impfdosen hätten sich wohl die Großen gegenüber den Kleinen, damit also auch gegenüber Österreich, durchgesetzt", betonte Schmidt.